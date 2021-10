Feuerwehr im Einsatz : Autowerkstatt in Kaltenkirchen brennt aus

Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr wurden an den Einsatzort beordert.

Kaltenkirchen | Am Mittwochabend ist in der Kieler Straße in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach sollte ein Auto in der Halle brennen. Die Werkstatt ist dabei weitgehend ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort. ...

