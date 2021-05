Dreiste Masche in Barmstedt : Falscher Polizist warnt vor Telefonbetrug und zieht 8000 Euro ab

Auch in Elmshorn waren Kriminelle erfolgreich. Immer sei das Ziel, dass die Opfer Bargeld aushändigen. Für die echte Polizei sind solche und ähnliche Fälle mittlerweile traurige Routine.

Barmstedt | Gleich drei Fälle von Telefonbetrug durch falsche Polizisten sind bei der Polizei Barmstedt angezeigt worden. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich: Eine 81 Jahre alte Rentnerin aus Barmstedt verlor so 8000 Euro; in Elmshorn übergab eine 92-Jährige diverse Schmuckstücke, deren Wert die Polizei nicht nähere bezifferte. Hingegen hatte in Bokholt-Ha...

