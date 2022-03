Vosslocher SV : Eva Wegner plant als neue Vereinsmanagerin eine Gruppe für Geflüchtete

Die Vereinsmanagerin hat erst am Dienstag (15. März) ihre neue Aufgabe in Bokholt-Hanredder übernommen. Ihr erstes Anliegen: einen Platz für Geflüchtete aus der Ukraine im Vosslocher SV schaffen.

Bokholt-Hanredder | Ihren Start als neue Vereinsmanagerin im Vosslocher Sportverein (VSV) hat sich Eva Wegner etwas anders vorgestellt, doch der Krieg in der Ukraine lässt auch sie nicht unberührt. So verbindet sie beides, die Aufgabe in dem Verein in Bokholt-Hanredder und die Sorge um die betroffenen Menschen. „Der VSV möchte einen Beitrag zur Integration der Ukraine-Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.