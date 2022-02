Equal Pay Day in Barmstedt : Einblicke in digitale Arbeitswelt mit Mini-Robotern für Mädchen und Frauen

Die Gleichstellungsbeauftragte und die Stadtbücherei organisieren zwei Termine in der Kommunalen Halle des Barmstedter Rathauses.

Barmstedt | In Barmstedt bieten die Gleichstellungsbeauftrage Ulrike Cinieri und die Stadtbücherei zum Equal Pay Day am Montag, 7. März 2022, gleich zwei Termine an, an denen zum einen Mädchen ab 10 Jahren und zum anderen Frauen gemeinsam mit viel Spaß verschiedene kleine Roboter kennenlernen und ausprobieren können. Das Motto lautet in diesem Jahr „Equal pay 4.0...

