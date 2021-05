Trotz aller Vorbehalte : Entstehen gleich zwei Windparks auf Bokeler Gebiet?

Der Windpark im Norden scheint fast schon sicher. Nun gibt es auch Interesse an einer zweiten Fläche auf Gemeindegebiet.

Bokel | Kommt die Windenergie doch noch in den Norden des Kreises Pinneberg? Und vielleicht sogar an mehreren Orten? Die Gemeinde Bokel hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Thema beschäftigt, und die Lokalpolitiker haben bisher stets ihr Veto eingelegt, wenn Windparks auf ihrem Gebiet angedacht waren. Doch nun sehen die Landespläne vor, dass di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.