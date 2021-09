„Sehr konkretes Interesse“ : 60 Hektar große Solaranlage in Bokel geplant

Ein größeres deutsches Unternehmen möchte auf Bokeler Gebiet eine Photovoltaikanlage bauen. Die Gemeindevertreter wollen zuvor ein Standortkonzept erstellen lassen.

Bokel | Entsteht in Bokel schon bald eine große Photovoltaikanlage? Mit diesem Thema werden sich die Gemeindevertreter während ihrer Sitzung am Donnerstag (23. September) ab 19.30 Uhr in der Dörpstuv am Fasanenweg beschäftigen. Schon jetzt sind einige Eckpunkte des Projekts bekannt. Fest steht: Ein deutsches Unternehmen hat den Wunsch zum Bau einer rund 60 He...

