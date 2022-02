Ellerhoop : Straßenlaternen sollen auf LED-Technik umgestellt werden

Im Auftrag der Gemeinde erstellt nun die SH-Netz AG ein entsprechendes Konzept. Das hat der Ausschuss für Wege und Umwelt beschlossen.

Ellerhoop | Ellerhoop will in Sachen Straßenbeleuchtung umweltfreundlicher werden. Diese soll – voraussichtlich in 2023 – auf LED umgestellt werden. Darüber sind sich im Grundsatz alle Mitglieder des Ausschusses für Wege und Umwelt einig. Die Politiker beauftragten die SH-Netz AG, ein entsprechendes Konzept zu erstellen und Förderanträge vorzubereiten. Energie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.