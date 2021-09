Ellerhoop : Polizei fahndet mit Fotos und Videos nach zwei Einbrechern

Unmittelbar nach der Tat am 11. September hatte die Polizei sogar einen Hubschrauber eingesetzt. Mehr Erfolg verspricht sie sich jetzt von Bildern der beiden mutmaßlichen Täter.

Ellerhoop | Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Ellerhoop am Sonnabend (11. September) fahndet die Polizei nun mit Fotos und Videos öffentlich nach den Tätern. Aufgenommen hat diese eine Überwachungskamera des Einfamilienhauses am Thiensener Weg, in das sich die beiden als schlank beschriebenen Männer gegen 22 Uhr Zugang verschafft hatten. Die abwesenden Anwohner wur...

