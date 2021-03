Ellerhoop : Autofahrer umkurvt mit 1,14 Promille Baustellen-Absperrung

Der Fahrer eines schwarzen Audi war zwei Polizisten aufgefallen. Einen Führerschein hatte der 35-Jährige nicht dabei.

Ellerhoop | War es der Alkohol, der einen Mann am späten Donnerstagabend (25. März) auf Abwege führte? Fest steht: Der 35-Jährige umkurvte mit 1,14 Promille eine Baustellenabsperrung, um anschließend in eine gesperrte Straße einzubiegen. In eine gesperrte Straße eingebogen Aufgefallen war der Mann am Donnerstag um 23.41 Uhr zwei Beamten der Polizeistation B...

