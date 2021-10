Eisstockschießen in Barmstedt : Organisatorin Saskia Frantz sucht noch Teams für die Winterspiele

Nachdem sich das Eisstock-Spektakel in der Nachbarstadt Elmshorn bereits etabliert hat, soll es dieses Jahr auch in Barmstedt Premiere feiern. Mitmachen können Mannschaften mit mindestens drei Aktiven.

Barmstedt | Schon seit Jahren gehört das Eisstockschießen in Elmshorn zu den Winter-Highlights. Nun will auch Barmstedt nachziehen. Für den 2. und 3. Dezember plant die Stadt einen Team-Wettkampf auf dem Marktplatz. Etliche Details haben die Organisatorinnen Saskia Frantz und Caja Messerschmidt bereits festgezurrt. Was noch fehlt, sind ausreichend Mannschaften, d...

