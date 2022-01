Polizei ermittelt : Einbruch in die Grundschule Hörnerkirchen: Täter fliehen ohne Beute

Der oder die Täter haben in dem Gebäude mehrere Türen aufgebrochen und Räume durchwühlt.

Brande-Hörnerkirchen | Irgendwann zwischen Montag und Dienstag (3. und 4. Januar) ist es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in die Grundschule Hörnerkirchen gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch (5. Januar) mitteilte, hatte der örtliche Hausmeister den Einbruch am Dienstag um 7.15 Uhr bemerkt. Demnach hatten sich unbekannte Täter nach 15.10 Uhr am Montag gewaltsam Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.