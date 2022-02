Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Einfamilienhaus in Hemdingen: Täter noch unbekannt

Am frühen Mittwochabend drangen der oder die Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Breedenmoor ein. Nun fahndet die Kriminalpolizei nach den Einbrechern.

Hemdingen | Unbekannte sind am Mittwoch (23. Februar) in ein Wohnhaus in Hemdingen eingebrochen. An der Straße Breedenmoor drangen der oder die Täter zwischen 17.50 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Nach Polizeiabgaben ist derzeit nicht bekannt, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgege...

