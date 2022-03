Edeka Hörnerkirchen : Im Markt von Andreas Boost bleiben russische Waren im Regal

Discounter wie Aldi und Penny haben schon angekündigt, keine Lebensmittel aus Russland mehr verkaufen zu wollen. In Hörnerkirchen will Edeka-Chef Andreas Boost einen solchen Schritt möglichst vermeiden.

Hörnerkirchen | In immer mehr Geschäften werden russische Produkte in Folge des Ukraine-Krieges aus den Regalen verbannt. Im Edeka-Markt von Andreas Boost in Hörnerkirchen gibt es noch all jene russischen Waren, die auch vor der Ukraine-Krise zu haben waren. „Wenn Edeka nicht anders entscheidet, werde ich die Produkte im Sortiment lassen“, sagt Boost auf Nachfrage vo...

