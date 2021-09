Erstes Konzert nach Pause : „Dylan meets Cash“ begeistert in der Kulturschusterei in Barmstedt

Nach dem Lockdown feiert die Kulturschusterei mit dem Projekt der Country-Gruppe The Line Walkers ihr Comeback.

Barmstedt | Es war ein Freudenfest: Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause ist die Kulturschusterei in Barmstedt wieder ins Leben gestartet. Und das mit einem besonderen Bonbon: Ein Konzert von „Dylan meets Cash“, einem Projekt aus der Country-Gruppe The Line Walkers. Schlagzeuger Mr. Blind Joe Brown und Leadsänger Not Johnny Cash haben sich zusammengetan, um die...

