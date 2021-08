Wie ein Sechser im Lotto : Drillings-Kälber auf dem Hof der Familie Timm in Hörnerkirchen

Nur alle Jubeljahre bringt eine Kuh Drillinge zur Welt. Die drei Kälber in Hörnerkirchen sind gesund und munter und hören auf die Namen Bora, Bahamas und Borneo.

Brande-Hörnerkirchen | Im Normalfall bekommt eine Kuh ein Kalb. In Ausnahmefällen kommen Zwillinge auf die Welt. „Drillinge sind fast so selten wie ein Sechser im Lotto“, sagt Levke von der Ahe, die auf dem Hof in Brande-Hörnerkirchen zu Hause ist. Auch Hofchef Jürgen Timm kann sich nur noch vage an Drillinge erinnern: „Das ist ganz lange her, muss so in den 1980er-Jahren g...

