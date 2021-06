Schnelles Internet : Letzte Außenbereiche im Amt Höki werden angeschlossen

Für leichte Verärgerung sorgt beim Amtsvorsteher die Tatsache, dass einige Anwohner trotz vorheriger Interessenbekundung nun doch keinen Anschluss haben wollen.

Westerhorn | Die Gemeinden im Amt Hörnerkirchen nehmen zusammen noch einmal 206.000 Euro in die Hand, um die Randgebiete in den Breitbandausbau einzubeziehen. Konkret sollen die Anschlüsse für das schnelle Internet in Westerhorn in der Ölfeldstraße – davon liegt ein Grundstück bereits auf Hohenfelder Gebiet – sowie in Brande-Hörnerkirchen in der Straße Schierenhöh...

