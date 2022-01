Barmstedt und die Region : Wochenrückblick: Reifenlager, Tempo 70 und muntere Kälber-Drillinge

Die Woche im Rückspiegel. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Barmstedt und dem Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen.

Barmstedt | Barmstedt Die ärztliche Versorgung auf dem Land wird immer mehr zum Thema. Es gibt Regionen in Deutschland, in denen Allgemeinmediziner bereits komplett fehlen. Und den guten alten Hausbesuch kennen Patienten vielerorts auch nur noch vom Hörensagen. In Barmstedt ist die Situation noch deutlich besser. Doch besser muss ja nicht gut heißen, darauf hat d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.