Lebensretter : Defibrillator für Brande-Hörnerkirchen am Landhaus Paulsen

Der Sportverein, das Landhaus und die Gemeinde haben sich für die Anschaffung eingesetzt. Jetzt ist der Lebensretter für alle verfügbar – mitten im Ortskern.

Brande-Hörnerkirchen | Bei einem Herzstillstand kann es um Sekunden gehen. „Genau das haben wir letztes Jahr erlebt“, sagt Alfred Marx, Vorsitzender der Tennisabteilung des SV Hörnerkirchen. Beim Gastspiel in Wilster erlitt ein Mitspieler einen Herzinfarkt. „Ohne Defibrillator wäre derjenige nicht mehr am Leben“, ist Marx sicher. Daher reifte der Entschluss, auch in Brande-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.