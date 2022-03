Der Wochenrückblick : Von Satzungen und anderem Sprengstoff in Barmstedt und Region

Die Woche im Rückspiegel. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Barmstedt und dem Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen.

Barmstedt | Der Hausherr kommt mit als Letzter, aber Gastgeber im Lutzhorner Gemeindezentrum war am Montag ja auch nicht Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun, sondern Amtsvorsteher Willi Hachmann. Es tagte der Amtsausschuss Rantzau – und wieder einmal war in dieser Sitzung das, was nicht gesagt wurde, deutlich interessanter als das, was gesagt wurde. Dass die Anpassu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.