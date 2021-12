Kampf gegen Corona : Fünf Termine im Januar 2022: Mobiles Impfteam wieder in Barmstedt

Nachdem die Aktion im November ein voller Erfolg war, werden in der Stadt zu Beginn des neuen Jahres neue Impftermine gegen Corona angeboten. Gleich fünf Tage stehen zur Auswahl.

Barmstedt | Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es eine neue Impfaktion in Barmstedt. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann am 3., 4. oder 5. Januar 2022 zum Haus der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche an der Moltkestraße 2 kommen. Jeweils in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr wird geimpft. Wobei die Zeiten nach den Erfahrungen der jüngsten Impfa...

