Barmstedt : Gymnasium will Europaschule werden

Als Schule im Herzen von Europa mit vielen entsprechenden Projekten sieht die Schulleitung viele Voraussetzungen als bereits erfüllt an.

Barmstedt | Das Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt-Rantzau will Europaschule werden. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport (AKSS) hat am Dienstag (18. Mai) befürwortet, dass ein entsprechender Antrag auf Zertifizierung gestellt wird. Schule will jungen Menschen Europa näher bringen „Wir liegen mitten im Herzen Europas“, sagte der stellve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.