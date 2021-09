Drei Termine im September : Kulturschusterei Barmstedt meldet sich nach Corona-Pause zurück

Mit Dylan meets Cash, Till Frömmel sowie das Duo Ester Jung & Lukas Kowalski sind die für September bestätigten Termine in den Haus Am Markt, das mehr als zehn Monate wegen der Corona-Pandemie geschlossen war.

Barmstedt | Mehr als zehn Monate ohne Musik, ohne Theater, ohne Kleinkunst werden vergangen sein, wenn es am Freitag, 17. September, in der Kulturschusterei Barmstedt heißt: „Dylan meets Cash“. Die Zeit des Kulturstillstands ist dann beendet. Zuletzt hatte Jon Flemming Olsen auf der Bühne des ehemaligen Kinos am Markt gestanden und mit einem Benefizkonzert begeis...

