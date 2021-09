Die letzten Abstriche : Corona-Teststation in Ellerhoop stellt Betrieb ein

Am Freitag, 24. September, werden im Multifunktionszentrum ein letztes Mal Nasenabstriche vorgenommen. Die sinkende Nachfrage bedauert man.

Ellerhoop | Etwa 2600 Nasenabstriche an 30 Terminen wird das ehrenamtliche Team der Ellerhooper Corona-Teststation am Ende abgenommen haben. Ein letztes Mal am Freitag, 24. September, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. Dann endet das Engagement der Gruppe um Meike Schönborn. Das Testzentrum selbst wird auf professioneller Ebene von der Glückstädter Apothekerin Barbara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.