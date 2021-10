Corona-Schutzimpfung : Mobiles Impfteam kommt im November zwei Tage nach Barmstedt

In den Räumen der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche an der Moltkestraße soll dann in erster Linie eine Drittimpfung verabreicht werden.

Barmstedt | Die Räumlichkeiten der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche an der Barmstedter Moltkestraße werden für zwei Tage zum Impfzentrum im Kampf gegen Corona. Am Dienstag, 23. November, von 9 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 24. November, von 14 bis 18 Uhr macht dort das mobile Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Station. Das hat Bürgermeisterin Heike D...

