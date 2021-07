Barmstedt-Rantzau : Vorsitzende der Landfrauen lädt wieder zu Veranstaltungen ein

Was im ersten Halbjahr 2021 und im zweiten Halbjahr 2020 ausgefallen war, will der Verein nun in Teilen nachholen – natürlich unter Einhaltung aller jeweils gültigen Corona-Bestimmungen.

Barmstedt | Für den Barmstedter Weihnachtsmarkt (26. bis 28. November) haben die Landfrauen Barmstedt-Rantzau bereits einen Stand angemeldet, ebenso für den Bauernmarkt des HGB am 17. Oktober. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Den Start in das zweite Halbjahr will der Verein am Donnerstag, 26. August, mit einem zünftigen Grillfest am Gemeindezentrum in Heede feier...

