Nachfolgersuche läuft : Christoph Merker gibt Leitung des Seniorenheims Barmstedt-Rantzau ab

Von einem defizitären Betrieb hat Merker das Seniorenheim in ein wirtschaftlich starkes und lebenswertes Haus gewandelt. Sein Nachfolger wird noch gesucht.

Barmstedt | Als Christoph Merker im Juni 2012 seinen ersten Arbeitstag als Leiter des Seniorenheims Barmstedt-Rantzau hatte, war die Einrichtung noch an der Brunnenstraße beheimatet – der Bau des neuen Hauses am Rantzauer See war in der Endphase – und der Verband schlitterte, wie sich später herausstellen sollte, finanziell in tiefrote Zahlen. Dieser Tage been...

