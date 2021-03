Therapiezentrum : Catrin Hoppe ist ab April neue Geschäftsführerin des Ahornhofs

Hoppe löst ihre Mutter Angelika Fischer-Dörfler ab, die sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen will.

Groß Offenseth-Aspern | Die Veränderung hat Gewicht, doch sie ist lange und gründlich vorbereitet worden. Am 1. April übergibt Angelika Fischer-Dörfler die Geschäftsführung des Ahornhofs in Groß Offenseth-Aspern an ihre Tochter Catrin Hoppe. Der Generationswechsel an der Spitze ist trotz des Datums ein fließender Prozess. Schon seit August 2019 war Hoppe stellvertretende Lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.