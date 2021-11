Aktionstag in Barmstedt : Christina Brellinger und Manuela Kiesling lesen in der Stadtbücherei

Zielgruppe am Freitag, 19. November, sind die Jüngsten. Tags drauf rücken Flüchtlinge mit Fremdsprachen in den Mittelpunkt.

Barmstedt | Der Förderverein der Barmstedter Stadtbücherei beteiligt sich mit fünf Aktionen am bundesweiten Vorlesetag. Dessen Vorsitzende Christina Brellinger und Manuela Kiesling lesen in der Bücherei am Holstenring am Freitag, 19. November, um 15.30 und um 16.30 Uhr für jeweils eine halbe Stunden insbesondere kleinen Zuhörern im Alter ab vier Jahren vor. „Kind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.