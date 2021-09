Bundestagswahl 2021 : Kleinste Gemeinde im Kreis Pinneberg: So ruhig läuft die Wahl in Bullenkuhlen ab

Das Team in der kleinsten Gemeinde des Kreises Pinneberg ist eingespielt. Wahlvorsteherin Petra Sand kann aus dem Kopf gar nicht sagen, wie oft sie diese Aufgabe schon inne hatte.

Bullenkuhlen | Es ist 7.30 Uhr in Bullenkuhlen, als Petra Sand einen Blick auf ihre vollzählig anwesende Mannschaft wirft: drei Frauen und sechs Männer, die heute die Bundestagswahl in der kleinsten Gemeinde des Kreises Pinneberg managen – allesamt Gemeindevertreter, allesamt auch getestet und/oder geimpft. Gesa Glißmann hat bereits an der Außenlaterne das große Bre...

