Langeln : Diese Schätze hat Archivarin Christina Bradler im Bürgermeisterbüro entdeckt

Weil Bernhard Froh das Zimmer für den Kindergarten frei macht, hat er aufgeräumt. Archivarin Christina Bradler ist begeistert über die Fundstücke.

Langeln | Geahnt hatte Bernhard Froh schon länger, dass in seinem Bürgermeisterzimmer einige Schätze verborgen sind. Was er aber zusammen mit Christina Bradler tatsächlich in diesem Raum des Langelner Gemeindezentrums beim Aufräumen ans Licht förderte, hat beide dann doch überrascht. Darunter war auch eine Flüchtlingsstatistik mit Namen derer, die nach dem Zwei...

