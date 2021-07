Paukenschlag in Heede : Bürgermeister Reimer Offermann tritt von allen Ämtern zurück

Der Rücktritt des langjährigen Heeder Bürgermeisters ist eine Konsequenz aus der Affäre um den Neubau des Hemdinger Kindergartens und des angespannten Verhältnisses mit Amtsdirektor Matthias Bagger.

Heede | Politischer Paukenschlag in Heede: Bürgermeister Reimer Offermann (Freie Wählergemeinschaft) tritt zum 31. Juli von allen Ämtern zurück. Das kündigte der 71-Jährige am Dienstagabend (27. Juli) an, nachdem er zuvor zwei Stunden wie gewohnt und ohne sich etwas anmerken zu lassen durch die Sitzung der Gemeindevertretung geführt hatte. Er tue dies nach „r...

