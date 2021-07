Zwei Tage Live-Musik : Das Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen ist wieder da

Jeweils 500 Besucher feierten am Wochenende das Headbangers Open Air, das 2020 wegen Corona ausfiel. Die Heavy-Metal-Fans mussten sich aber an Auflagen halten.

Brande-Hörnerkirchen | „Es ist geil, ich will hier nicht mehr weg“. Inken sitzt auf dem Rasen unter der geöffneten Heckklappe eines Kombis, um sie herum vier Freunde aus Schleswig, Flensburg und Elmshorn. Ein Jahr lang mussten sie auf ihr Highlight des Jahres verzichten, jetzt sind sie wieder da: in der Brander Feldmark. Dort fand an das Heavy-Metal-Festival Headbangers Ope...

