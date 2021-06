James-Krüss-Schule : Bokholt-Hanredder berät über offene Ganztagsschule

Während an der JKS in Barmstedt klar ist, dass die Johanniter die Betreuung in den Nachmittagsstunden übernehmen, müssen für die Außenstelle Bokholt-Hanredder noch die politischen Beschlüsse gefasst werden.

Bokholt-Hanredder | Das schleswig-holsteiniesche Bildungsministerium hat beschlossen, bis zum Schuljahr 2025/2026 alle Schulen im Land zu offenen Ganztagsschulen umzugestalten. Was dies für die James-Krüss-Schule (JKS) in Barmstedt und seine Außenstelle in Bokholt-Hanredder im Einzelnen heißt und was damit verbunden ist, darüber beriet der Bildungsausschuss der Gemeinde ...

