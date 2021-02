Bokholt-Hanredder : WGs im Dorf: Wenn Senioren das Studentenleben aufleben lassen

In Wohngemeinschaften leben bis zu acht Frauen und Männer selbstbestimmt, haben aber immer eine Pflegekraft zur Unterstützung.

Bokholt-Hanredder | Wer in das Neubaugebiet Eichenring in Bokholt-Hanredder einbiegt, sieht gleich vorne an zwei rot geklinkerte Doppelhäuser – so, wie sie in vielen Siedlungen anzutreffen sind. Diese beiden Häuser bewohnen aber nicht junge Familien, sondern alte Menschen....

