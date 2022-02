Bokholt-Hanredder : Turn-Boom beim Vosslocher SV: Vereinschef sucht neue Übungsleiter

Das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen gehören zu den Zugpferden des Sportvereins. Beide Gruppen brauchen personelle Verstärkung.

Bokholt-Hanredder | Beim Vosslocher Sportvereins (VSV) ragen zwei Angebote aufgrund der großen Nachfrage heraus: das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen. „Wir haben in beiden Gruppen einen riesen Zulauf und benötigen dringend eine Unterstützung der Übungsleiter. Bitte melden Sie sich, wenn sie Spaß an solcher sportlichen Betätigung haben“, so der Aufruf des Vorsitzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.