Pflichten mit Strafen belegt : Straße nicht geräumt? Das kann in Bokholt-Hanredder jetzt teuer werden

Wer im Winter den Gehweg nicht von Eis und Schnee befreit, kann in Bokholt-Hanredder mit 500 Euro zur Kasse gebeten werden. Im Sommer sind beispielsweise die Regeneinläufe von Blättern & Co. frei zu halten.

Bokholt-Hanredder | „Welcher Bürger hat das wohl zur Kenntnis genommen?“, fragte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung Martin Epha (FWG) die anwesenden Ortspolitiker. Gemeint war die Überarbeitung der Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bokholt-Hanredder und die für die Grundeigentümer damit verbundenen Maßnahmen, beschlossen in der Sitzung vom 25. März ...

