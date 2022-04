Aufnahme ins Baumkataster : Bokholt-Hanredder: 110 Jahre alte Rotbuche „Liberty“ darf stehen bleiben

Eigentlich hätte der über 27 Meter hohe Baum längst gefällt sein sollen. Aufgrund mangelnder Standfestigkeit. Doch nun wurde die Rotbuche auf dem Grundstück der „Burg Vossloch“ sogar ins Baumkataster aufgenommen.

Bokholt-Hanredder | Wenn Bäume erzählen könnten, hätte dieses Prachtexemplar bestimmt viel zu berichten. Wer durch den kleinen Weg Haases Park in Bokholt-Hanredder, Ortsteil Vossloch, geht, kommt an dem eindrucksvollen Baum vorbei. Seit etwa 110 Jahren steht die Rotbuche an ihrem Platz. Mit einer Höhe von mehr als 27 Metern überragt der eindrucksvolle Baum die um ihn ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.