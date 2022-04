Keine Ersatzteile mehr : Verliert Bokholt-Hanredder seinen Blitzer am Ortseingang?

Der Hersteller des Blitzers hat mitgeteilt, dass die Anlage ab 2023 nicht mehr eichfähig ist. Die Gemeinde Bokholt-Hanredder hätte gern einen neuen. Aber ob der kommt, hängt vom Kreis ab.

Bokholt-Hanredder | So mancher Autofahrer ist am Ortseingang von Bokholt-Hanredder aufgrund zu schnellen Fahrens schon unfreiwillig zum Fotomodell geworden und erhielt anschließend Post vom Kreisverkehrsamt. Das könnte jetzt ein Ende haben, da die Blitzeranlage in die Jahre gekommen ist. Die Anlage in unserem Dorf hat mit die wenigsten Messungen, daher wird ein Abbau ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.