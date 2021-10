Austausch im Fuhrpark : Bokels Feuerwehr rüstet auf: Neues Fahrzeug ist schon 22 Jahre alt

1600 Liter Wasser kann das neue Fahrzeug fassen. Gekostet hat es nur 21.500 Euro. Das LF 16/12 ersetzt das 32 Jahre alte LF 8 der Bokeler Wehr.

Bokel | Bokels neues Feuerwehrfahrzeug ist an seinem Bestimmungsort angekommen. Das Löschfahrzeug 16/12 passt gerade mal so in die kleine Feuerwache an der Mühlenstraße. „Das haben wir natürlich vorher genau ausgemessen“, erklärt Wehrführer Volker Kunrath. Ganz neu ist die Neuanschaffung allerdings nicht. Gute 22 Jahre hat das Fahrzeug der Marke MAN bereits a...

