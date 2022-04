Versammlung in der Dörpstuv : Mitglieder des Bokeler Landschaftsvereins planen Ausbau des Naturlehrpfads

Lange hat die Pandemie ein Treffen verhindert. Nun wollen die Mitglieder des Bokeler Landschaftspflegevereins ihre anstehenden Aktivitäten abstimmen. Wichtigstes Projekt ist der Wanderweg durch das Sandabbaugebiet.

Bokel | Seit 1998 wird auf Bokeler Gebiet Sand abgebaut, im benachbarten Lutzhorn sogar bereits seit 1977. Inzwischen ist das Sandvorkommen in mehreren Bereichen des Areals erschöpft, und so gehen die Flächen Stück für Stück an den Landschaftsverein Bokel, der sich der Renaturierung des Gebietes verschrieben hat. Über die Aktivitäten im Jahr 2022 wollen die V...

