Iraner droht Abschiebung : Bokeler Hotelchef setzt sich für Amirs Zukunft in Deutschland ein

Der 31-jährige Iraner lebt seit viereinhalb Jahren in Deutschland, wird hier aber nur geduldet. Seine Fußballerfreunde und sein Chef Alexander Erich wollen ihm nun helfen, dauerhaft bleiben zu dürfen.

Bokel | Der SV Hörnerkirchen macht sich für ihn stark – und nun auch sein Arbeitgeber, der Chef des Hotels Bokel Mühle am See. Dem 31-jährigen Iraner Amirhossein Niyazbanafsehvaragh droht die Abschiebung in sein Heimatland. „Und dabei verlangen doch alle immer, dass sich Asylbewerber bei uns gut integrieren sollen“, sagt sein Chef Alexander Erich. Genau das h...

