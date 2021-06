Buch-Tausch-Konzept : Bokeler Bücherschank wird zum Erfolgsmodell in Corona-Zeiten

Im Sommer 2020 hat ihn Ute Stolze an der Feuerwache aufgestellt – inzwischen stehen dort noch mehr Bücher. Die Initiatorin ist froh, dass ihre Idee von so vielen Bücherfreunden angenommen wird.

Bokel | Er ist ein Erfolgsmodell in tristen Coronazeiten: Der Bücherschrank in Bokel. Initiiert wurde er von Ute Stolze, zu finden ist er an der Front des Bokeler Feuerwehrgerätehauses. „Der Schrank wird nach wie vor gut angenommen“, versichert Stolze, die in direkter Nachbarschaft wohnt. Auch während des langen Winter-Lockdowns seien viele Lesefreunde vorbei...

