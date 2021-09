Pläne des SV Hörnerkirchen : Beachvolleyball und Fußball auf ehemaligen Tennisplätzen in Bokel

Der SV Hörnerkirchen will die brach liegende Fläche an der Dörpstuv mit viel Eigenarbeit reaktivieren. Der Amtsausschuss bewilligt bis zu 6.500 Euro an zusätzlichen Sportfördermitteln.

Bokel | Unkraut wuchert da, wo vor vielen Jahren einmal vier Tennisplätze gewesen sind. Ein schöner Anblick ist das Gelände neben der Bokeler Dörpstuv am Fasanenweg nun ganz und gar nicht. Das soll sich ändern. Der SV Hörnerkirchen will dort wieder Sport treiben lassen – nicht Tennis, das in Brande-Hörnerkirchen gespielt wird, sondern Fußball und Beachvolleyb...

