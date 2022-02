Bis Ende 2024 : Kreis Pinneberg muss Großteil seiner stationären Blitzer erneuern

Der Hersteller der stationären Blitzer stellt den Support Ende 2024 ein. Bei der Suche nach einem neuen Konzept kommen auch Standorte auf den Prüfstein.

Heede/Elmshorn | In Heede ist die Kommunalpolitik bereits alarmiert. Der örtliche Bauausschuss hat sich jüngst für den weiteren Betrieb einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der Hoffnunger Chaussee (Landesstraße 75) stark gemacht. Das Plädoyer kommt nicht von ungefähr: Der Kreis Pinneberg muss und will die Geschwindigkeitsmessung im gesamten Kreisgebiet neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.