Feuerwehreinsatz in Barmstedt : Blitzeinschlag in Baum – Pinneberger Landstraße drei Stunden dicht

Die Kiefer war von oben bis unten gespalten und musste von der Feuerwehr aufwändig abgetragen werden. In zwei Häusern sprangen die Sicherungen raus.

Barmstedt | Ein Blitz, ein Donnerkrachen – und schon war die große Kiefer zur Hälfte förmlich weggesprengt. Der kurze Gewitterschauer am späten Freitagnachmittag (6. August) hat in Barmstedt unübersehbare Spuren hinterlassen und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Pinneberger Landstraße war in der Stoßzeit des Feierabendverkehrs fast drei Stunden gesperrt. ...

