Kunst auf der Schlossinsel : Karin Weißenbacher holt Bildhauer Johannes Caspersen nach Barmstedt

„Besuch“ heißt die neue Kunstausstellung, zu der die Galeristin einlädt. Die Skulpturen des Flensburgers werden ab dem 11. September in der Galerie Atelier III zu sehen sein.

Barmstedt | Dem Flensburger Künstler Johannes Caspersen ist die nächste Sonderausstellung in der Galerie Atelier III auf der Schlossinsel gewidmet. Vom 11. September bis 14. November werden Werke des Bildhauers in Barmstedt unter dem Titel „Besuch“ zu sehen sein. Die Kunstschau beginnt am Sonnabend, 11. September, ab 14 Uhr mit einem Vernissage-Nachmittag, bei de...

