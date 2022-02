Bilanz von Bevern bis Lutzhorn : Feuerwehr-Einsätze gehen 2021 im Amt Rantzau stark zurück

In den zehn Gemeinden ist die Zahl der Einsätze von 142 im Jahr 2020 auf 97 im Jahr 2021 gesunken. Trotz Corona standen die Brandbekämpfer jederzeit bereit.

Amt Rantzau | Das zweite Jahr Corona: Übungsdienste als Online-Veranstaltung oder in Kleingruppen, nach den Sommerferien sogar für kurze Zeit mal in voller Mannschaftsstärke, haben das Leben in den freiwilligen Feuerwehren des Amtes Rantzau 2021 geprägt. Wenn der Bilsener Wehrführer Kay Grabowski die Situation im Spannungsfeld zwischen Infektionsschutz und Aufrecht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.