3300 Tiere gekeult : Geflügelpest-Ausbruch in Bevern: Finanzielle Folgen für Hof Hachmann nicht absehbar

Etwa 500 Gänse und 2800 Masthähnchen mussten auf dem Hof von Anja und Nils Hachmann Anfang November getötet werden, nachdem die Geflügelpest nachgewiesen worden war. Die Rückkehr in die Normalität dauert noch immer an.

Bevern | Die Lage entspannt sich langsam, doch die finanziellen Schäden sind noch gar nicht absehbar. Am 6. November war die Geflügelpest auf dem Hof Hachmann in Bevern nachgewiesen worden. Es folgten Wochen, in denen den Geflügelzüchtern in der Region kaum noch etwas erlaubt war. Ende November dann wurde die strenge Schutzzone aufgehoben, die sich drei Kilome...

