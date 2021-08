Vibrationen von Baustelle : Beverner Bürger weisen auf Schäden an ihren Häusern hin – Amt widerspricht

Das Amt Rantzau ist der Meinung, dass die Immobilienschäden nicht durch die Baustelle entstanden sind. Anwohner bemängeln fehlende Kommunikation und weisen auf Lärm und Risse in ihren Hauswänden hin.

Bevern | In Bevern bebt die Erde. Vibrationen lassen die Gläser in den Vitrinen klirren, das Wasser im Pool schlägt Wellen, in den Hauswänden bilden sich Risse und der Lärmpegel bewegt sich gerade noch in einer zulässigen Grenze. So beschreibt Einwohner Boris Lienig, was er seit Beginn der Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet durchmacht. Anwohner zählt ...

