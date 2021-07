Landmaschinenzentrum in Bevern : Raiffeisen Technik Westküste baut als erstes im neuen Gewerbegebiet

Das Unternehmen investiert rund 3 Millionen Euro in die Zusammenlegung der bisherigen Standorte Westerhorn und Kisdorf. Für Bürgermeister Johann Hachmann geht davon eine Signalwirkung aus.

Bevern | Der Ursprungsgedanke war, Flächen für kleine örtliche Betriebe zu schaffen. Die Raiffeisen Technik Westküste aber denkt in größeren Dimensionen als es die Beverner Kommunalpolitiker beim ersten Entwurf für das entstehende neue Gewerbegebiet sich zu erträumen gewagt haben. Die GmbH baut am Ortsausgang in Richtung Barmstedt auf einer Grundstücksfläche v...

